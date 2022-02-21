Последний спарринг Динамо: трансляция матча против команды Верпаковскиса

Сегодня киевское Динамо проведет заключительный спарринг на тренировочном сборе в Турции. Киевляне завершат подготовку ко второй части сезона матчем против латвийского клуба РФШ
Динамо завершает подготовку ко второй части сезона / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Матч Динамо – РФШ начнется в 11:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна в плеере ниже.
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РШФ был основан только в 2005 году, а генеральным директором клуба является бывший форвард Динамо Марис Верпаковскис. За свою короткую историю РШФ уже успел выиграть два национальных Кубка, дважды – Кубок лиги, а в 2021 году был чемпионом Латвии.
Марис Верпаковскис. Фото: ФК Динамо Матчи киевского Динамо на сборах 21.01. Динамо – Атлетико Пульпиленьо (Испания) – 4:0 22.01. Динамо – Расинг Унион (Люксембург) – 4:0 25.01. Динамо – Реал Мурсия (Испания) – 3:1 27.01. Динамо – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1 31.01. Динамо – Лудогорец (Болгария) – 4:1 02.02. Динамо – Чукарички (Сербия) – 3:2 04.02. Динамо – Левски (Болгария) – 1:1 07.02. Динамо – Рудар (Черногория) – 1:0 08.02. Динамо – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:0 10.02. Динамо – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – 4:1 13.02. Динамо – Инджия (Сербия) – 4:0 15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) – 4:0 17.02. Динамо – Валмиера (Латвия) – 2:0 19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0
Уже 26-го февраля Динамо проведет первый весенний матч чемпионата Украины. Киевляне сыграют с Ингульцом. Матч должен был пройти в Петрово, но новая арена Ингульца оказалась не готова, поэтому
во второй раз в сезоне команды встретятся в Киеве.
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