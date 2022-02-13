Возвращение чемпионата Украины обернется скандалом: в чем дело

Украинский журналист Игорь Бурбас анонсировал новый скандал сразу же после возобновления чемпионата Украины. Главным героем станет Ингулец и их новый стадион

Динамо и Ингулец снова встретятся в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Точнее, его отсутствие. Дело в том, в первом весеннем туре Ингулец должен был встретиться с Динамо в матче-открытии своего новенького стадиона.

Читайте также: Луческу отчислил из Динамо основного игрока команды

Реклама

Именно под этим предлогом соперники обменялись домашними поединками в первом круге и играли на стадионе Динамо имени Лобановского в Киеве, хотя номинальными хозяевами был Ингулец.

Стадион в Петрово еще не готов. Фото: скриншот

Но арена в Петровом до сих пор не сдана в эксплуатацию, а стадион в Кропивницком не готов к матчу, поэтому второй раз в сезоне Ингулец сойдется с Динамо в Киеве на Лобановском, где уже в экстренном порядке включили подогрев поля.

"Можно предположить, что Ингулец делает это на фарт, потому что в первом круге отобрал у гранда очки, Папа Поворознюк тогда едва не разломал ложу, прыгая от счастья. Но при этом петровцы не задумываются, что этим же они нарушают принцип равенства условий, к которым все так стремятся в украинском футболе. Словом, вторая часть УПЛ готовит нам веселый старт", – возмущается Бурбас в Telegram.

Отметим, что Динамо идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от Шахтера на два балла. Ингулец занимает 14-е место. В первом круге команды разошлись миром 1:1.

Реклама