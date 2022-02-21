Останній спаринг Динамо: трансляція матчу проти команди Верпаковскіса

Сьогодні київське Динамо проведе заключний спаринг на тренувальному зборі у Туреччині. Кияни завершать підготовку до другої частини сезону матчем проти латвійського клубу РФШ

Динамо завершує підготовку до другої частини сезону / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – РФШ розпочнеться об 11:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна у плеєрі нижче.

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РШФ було засновано лише у 2005 році, а генеральним директором клубу є колишній форвард Динамо Маріс Верпаковскіс. За свою коротку історію РШФ вже встиг виграти два національні Кубки, двічі – Кубок ліги, а у 2021 році був чемпіоном Латвії.

Маріс Верпаковскіс. Фото: ФК Динамо

Матчі київського Динамо на зборах

21.01. Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо (Іспанія) – 4:0

22.01. Динамо – Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0

25.01. Динамо – Реал Мурсія (Іспанія) – 3:1

27.01. Динамо – Буде-Глімт (Норвегія) – 1:1

31.01. Динамо – Лудогорець (Болгарія) – 4:1

02.02. Динамо – Чукарічки (Сербія) – 3:2

04.02. Динамо – Левськи (Болгарія) – 1:1

07.02. Динамо – Рудар (Чорногорія) 1:0

08.02. Динамо – Динамо Тбілісі (Грузія) – 1:0

10.02. Динамо – Широкі Брієг (Боснія та Герцеговина) – 4:1

13.02. Динамо – Інджія (Сербія) – 4:0

15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) 4:0

17.02. Динамо – Валмієра (Латвія) – 2:0

19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0

Вже 26 лютого Динамо проведе перший весняний матч чемпіонату України. Кияни зіграють із Інгульцем. Матч мав пройти у Петровому, але нова арена Інгульця виявилася не готова, тому вдруге в сезоні команди зустрінуться у Києві.

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