Война, похоже, на носу: футболисты Динамо думают об отъезде

Игроки киевского клуба на чемоданах, хотя словенец Беньямин Вербич считает, что в интернете гораздо больше паники, чем в реальной жизни

У словенца Вербича в Киеве семья / Фото: Коллаж: Сегодня

Игроки киевского Динамо размышляют о том, чтобы покинуть Украину, на фоне угрозы полномасштабного вторжения войск России.

Накануне уругвайский легионер Динамо Карлос Де Пена заявил: "Если начнется война, уеду и не вернусь".

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А теперь на эту тему высказался словенский игрок Динамо Беньямин Вербич, который вместе с партнерами по команде сейчас находится на сборе в Турции.

"Ощущения, когда смотришь телевизор и читаешь новости, не из приятных. Я даже не знаю, что думать. Это то, чего я не мог себе представить даже в худшем случае. Однако теперь, по сообщениям СМИ, война, похоже, уже на носу. Я до сих пор не могу представить, что это произойдет на самом деле", – приводит слова Вербича словенское издание Sport Klub.

"Единственное, что мы можем сделать, это надеяться на дипломатическое соглашение. Я сейчас за границей, но моя семья в Киеве. Большинство партнеров по команде рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину на случай, если действительно начнется война".

"На самом деле особой паники в клубе пока нет, как и в стране. У меня такое чувство, что в интернете гораздо больше паники, чем в реальной жизни. Люди нетерпеливы по поводу ситуации, но пока она достаточно спокойная и, надеюсь, такой и останется".

Беньямин Вербич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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"Эта сага крутится уже некоторое время. Волнения на Донбассе и в Крыму идут с 2014 года, и мы уже говорили об этом с товарищами по команде. Почему-то все были уверены, что этот конфликт не распространится. Однако в последние дни они также немного больше нервничают и думают о том, что произойдет, если случится худшее".

Беньямин Вербич / Фото: AFP

"Напряжение действительно есть, но мне все же кажется, что все больше людей придерживаются мнения, что войны не будет. Я и сам очень надеюсь, что все разрешится мирным путем", – добавил Вербич.

Беньямин Вербич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что в Киеве Беньямин Вербич живет со своей возлюбленной – моделью Playboy Альвиной Царенко, которая прошлым летом родила ему сына Мая.

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