Порту – чемпион Португалии! Яремчук не помешал триумфу принципиального соперника

Драконы оформили чемпионский титул в поединке против принципиального соперника. Бенфика довольствуется бронзовыми медалями

Порту - чемпион Португалии! Яремчук не смог повлиять на результат / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter FC Porto

Футбольный клуб Порту празднует юбилейное чемпионство. Это уже 30-й триумф в чемпионате Португалии.

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Невероятная рекордная серия без поражений во внутреннем чемпионате помогла "драконам" снова вернуться на вершину в Португалии. Несмотря на то, что Порту таки один раз проиграли, помешать завоевать чемпионство им никто не смог.

Шанс отстрочить официальное празднование принципиального соперника имела Бенфика с украинцем Романом Яремчуком. Соперники встретились в предпоследнем туре Примейры, и Порту для чемпионства достаточно было не проиграть.

Равный поединок шел к логическому нулевому завершению. Украинский форвард появился за 20 минут до конца матча, но смог лишь увидеть как забивает соперник. В компенсированное время победу Порту подарил точный удар Зайду, который завершил контратаку гостей.

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Бенфика заняла третье место в чемпионате. Теперь на Романа Яремчука и компанию ждет квалификация Лиги чемпионов следующего сезона. Вторым финишировал прошлогодний чемпион Спортинг.