Полиция побила дубинками фанатов "Волыни" на матче с "Вересом" (видео)

Ультрас луцкого клуба досталось за выбегание на поле и бросание файеров на газон

Матч Первой лиги Украины по футболу между ровенским "Вересом" и луцкой "Волынью" (2:0) в поселке Млинов в 56 км от Ровно завершился стычками фанатов гостевой команды и полиции. Правоохранители принялись бить дубинками ультрас "Волыни", которые в конце матча выбежали на поле и забросали газон файерами.

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Некоторым фанатам "Волыни" полиция заломила руки, положила их лицом в землю и надела им наручники. К месту стычек, за воротами, подбежали голкипер "Вереса" Богдан Когут, тренер луцкой команды Юрий Вирт, а также полевые игроки гостевого клуба, пытавшиеся освободить своих фанатов. На видео слышны призывы "Та мужики, не бейте их!", а также заверение, данное представителем полиции игрокам "Волыни", что "бить никого не будут".

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Как сообщают "Волынские Новости", все закончилось тем, что фанов "Волыни" вывели за пределы стадиона и отпустили.

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