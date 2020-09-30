Фанаты "Ференцвароша" овациями едва не довели Реброва до слез после выхода в Лигу чемпионов

Вчера вечером вместе с киевским "Динамо" в групповую стадии Лиги чемпионов вышел и венгерский "Ференцварош". По сумме двух встреч "Ференцварош" прошел норвежский "Мольде" в раунде плей-офф, дважды сыграв вничью.

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Последний раз команда из Будапешта играла в группе турнира еще в далеком сезоне 1995/1996 – на заре становления турнира. Главным творцом венгерского чуда называют украинского тренера Сергея Реброва. Он дважды привел именитый клуб к победе в чемпионате страны, в прошлом году вывел в Лигу Европы, а теперь – и Лигу чемпионов. Сам 46-летний уроженец Горловки, конечно, тоже был очень рад.

После вчерашнего поединка с норвежцами, в котором венгры отстояли нужную ничью 0:0, фанаты команды поблагодарили тренера за успех. Ультрас расположились за воротами арены и вызвали Реброва. Сергей в сопровождении помощников подошел к ним и ответил на аплодисменты и скандирования его имени. Причем, он даже возвращался к фанам, а затем ушел едва ли не со слезами на глазах: он отвернулся и поднес руку к лицу.

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Смотрите обзор матча "Ференцварош" – "Мольде":

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