Дурдом в Лос-Анджелесе: фанаты "Лейкерс" праздновали с шампанским и конной полицией

Болельщики калифорнийского клуба сходили с ума от счастья и даже штурмовали машины

После победы "Лейкерс" в чемпионате НБАи последнего матча финала против "Майами Хит" (106:93) тысячи болельщиков устроили сумасшедшее празднование на улицах Лос-Анджелеса. Они пели, пили шампанское, жгли файеры и штурмовали проезжавшие мимо машины. Чтобы праздник не перерос в погромы и драки, власти города, помимо обычной полиции, вывели на улицы конную, а также спецназ.

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Смотрите дикие эмоции фанатов "Лейкерс"

Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-анджелесе Видео: Reuters

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Баскетболисты из Лос-Анджелеса стали чемпионами впервые с 2010 года, когда в составе команды еще выступал легендарный Коби Брайант. В январе "Черная мамба" погиб в результате крушения вертолета в пригороде Калифорнии со своей 13-летней дочерью. Но фанаты помнят своего кумира.

Для "Лос-Анджелес Лейкерс" это уже 17-й титул в истории НБА, и по количеству трофеев они догнали самый титулованный клуб лиги "Бостон Селтикс".

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Напомним, что самым ценным игроком финала назвали форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса. Для "Короля" это уже четвертое чемпионство в карьере, и он также по четыре раза выиграл приз MVP финала и MVP регулярного чемпионата НБА. Он стал вторым игроком в истории лиги после Майкла Джордана, кому удавалось подобное. Однако Леброн – первый в истории, кто признавался MVP финала в составе трех команд. Ранее ему это удавалось с "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс".

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Все фото – Reuters

Фанат "Лейкерс" в Лос-Анджелесе / Фото: Reuters

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