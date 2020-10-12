Дурдом в Лос-Анджелесе: фанаты "Лейкерс" праздновали с шампанским и конной полицией

После победы "Лейкерс" в чемпионате НБАи последнего матча финала против "Майами Хит" (106:93) тысячи болельщиков устроили сумасшедшее празднование на улицах Лос-Анджелеса. Они пели, пили шампанское, жгли файеры и штурмовали проезжавшие мимо машины. Чтобы праздник не перерос в погромы и драки, власти города, помимо обычной полиции, вывели на улицы конную, а также спецназ.
Смотрите дикие эмоции фанатов "Лейкерс"
Баскетболисты из Лос-Анджелеса стали чемпионами впервые с 2010 года, когда в составе команды еще выступал легендарный Коби Брайант. В январе "Черная мамба" погиб в результате крушения вертолета в пригороде Калифорнии со своей 13-летней дочерью. Но фанаты помнят своего кумира.
Для "Лос-Анджелес Лейкерс" это уже 17-й титул в истории НБА, и по количеству трофеев они догнали самый титулованный клуб лиги "Бостон Селтикс".
Напомним, что самым ценным игроком финала назвали форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса. Для "Короля" это уже четвертое чемпионство в карьере, и он также по четыре раза выиграл приз MVP финала и MVP регулярного чемпионата НБА. Он стал вторым игроком в истории лиги после Майкла Джордана, кому удавалось подобное. Однако Леброн – первый в истории, кто признавался MVP финала в составе трех команд. Ранее ему это удавалось с "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс".
Все фото – Reuters
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