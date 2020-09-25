WePlay Esports инвестирует в Organization.GG

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Первая из запланированных инвестиций

Медиахолдинг WePlay Esports инвестировал в новую интерактивную онлайн-платформу Organization.GG. Это лишь начало длительной истории вложений компании в игровую и развлекательную индустрию, и мы рады, что первой стала именно Organization.GG.

Олег Крот, CEO и управляющий партнер медиахолдинга WePlay Esports. Фото: WePlay Esports

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Кто-то может спросить, почему WePlay Esports интересуется теми, кто создает контент и вовлекает зрителей. На это Олег Крот, CEO и управляющий партнер медиахолдинга WePlay Esports, отвечает следующее: "Чтобы и далее проводить масштабные события, нам нужна экосистема, в которой будет комфортно всем ее участникам. Это и будет делать Organization.GG для стримеров и профессиональных игроков, развлекая нашу аудиторию в перерыве между ивентами".

Дима Охримчук, CEO Organization.GG. Фото: Organization.GG

"Мы рады видеть в WePlay Esports не только нашего инвестора, но и стратегического партнера, который поможет нашему росту с помощью различных партнерств и интеграций. Мы уверены, что это сотрудничество будет взаимовыгодным", — говорит Дима Охримчук, CEO Organization.GG.

Надежный источник дохода для создателей контента

Стример — это уже полноценная профессия, и их количество только растет. Это приводит к повышению конкуренции в отрасли. В период с 2015 по 2020 гг. среднее количество зрителей на одного стримера сократилось на 40%, при этом более 50% доходов стримеров составили донаты. В поисках все более разнообразного контента зрители обращают внимание на персонализированные взаимодействия и контент, и именно для этого существует Organization.GG.

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"Organization.GG позволяет профессиональным игрокам и стримерам взаимодействовать с фанатами через совместные активности онлайн. Мы начнем с Wolf Pack Challenge по CS:GO, где профессиональные игроки будут состязаться друг с другом, а их фанаты будут играть рядом", — говорит CEO Organization.GG Дима Охримчук.

Персонализированный интерактив для фанов

Organization.GG дает стримерам и профессиональным игрокам доступ к своей платежной системе, игровым серверам, статистике, планированию и прочим элементам автоматизированной инфраструктуры. Это позволяет создавать персонализированный контент для поклонников. Так зрители с нетерпением будут ждать следующей игры.

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