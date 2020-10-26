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Поль Погба опроверг слухи об отказе играть за сборную Франции

26 октября, 14:51

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" обвинил британских журналистов во лжи

Сегодня утром английские СМИ распространили информацию, что Поль Погба отказался выступать за сборную из-за слов президента. Якобы французский футболист пошел на этот шаг из-за высказываний президента страны Эммануэля Макрона об исламском терроризме.

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Однако спустя несколько часов 27-летний спортсмен опроверг заявления журналистов. На своей страничке в Instagram Погба назвал статью издания The Sun абсолютной выдумкой. Он не говорил и даже не думал ничего подобного из того, что ему приписывают в газете. Поль признался, что заметка его рассердила, и он пристыдил журналистов, напомнив им, что любую информацию перед публикацией стоит проверять.

Погба выступает за сборную Франции с 2013 года. Появлялся на поле в 72 матчах и забил 10 мячей. В 2018 году выиграл с национальной командой чемпионат мира. Сейчас играет за "МЮ" в Англии, а до 2016 года блистал в итальянском "Ювентусе".

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Смотрите, как Погба забивал за "Манчестер Юнайтед":

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президент футбол отказ сборная Франции Поль Погба
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