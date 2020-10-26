Чемпион мира из Франции отказался выступать за сборную из-за президента

Один из самых известных футболистов в мире, французский полузащитник Поль Погба, решил завершить карьеру в национальной сборной. Причиной такого поступка 27-летнего игрока стало заявление президента страны Эммануэля Макрона. К слову, недавно у Поля Погба обнаружили коронавирус.

Реклама

О решении Погба сообщило сегодня британское издание The Sun.

На такой шаг Поль пошел после выступления президента Франции Макрона, в котором он назвал исламом источником международного терроризма. Как известно, Погба придерживается ислама, а эта религия является второй по популярности в стране. Не понравилось футболисту и решение французского правительства почтить память учителя, который на уроке свободы слова показывал детям в школе оскорбительные изображения пророка Мухаммеда, а затем был убит 18-летним чеченцем.

Напомним, что Погба выступал за сборную Франции с 2013 года. Сыграл 72 матча и забил 10 мячей, а в 2018 году выиграл с национальной командой чемпионат мира. Сейчас играет за "МЮ" в Англии, а до 2016 года блистал в итальянском "Ювентусе".

В тренде Одним абзацем. Почему Хабиб завершил карьеру на пике славы

Летом Поль Погба стал таксистом на клубной базе "Манчестер Юнайтед".

Реклама

Смотрите, как полузащитник забивал за сборную Франции:

Реклама