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Почему Миколенко похоронил сборную Украины? Стала известна причина

29 марта, 00:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Георгий Бущан рассказал, что произошло в нашей штрафной

Сборная Украины сыграла вничью с Финляндией (1:1) в отборочном матче ЧМ-2022. Жуниор Мораес открыл счет на 80-й минуте, но перед финальным свистком Виталий Миколенко сфолил в собственной штрафной. Защитник ошибся в безобидной ситуации, заработал красную карточку и пенальти в наши ворота.

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"В целом, конечно, недовольны результатом, недовольны концовкой игры. В последние 5 минут можно было сыграть грамотнее. Контролировали игру, имели достаточно моментов. Не хватило нам в концовке концентрации.

Конечно, поддержали Миколенко. Надо было мне подсказать, чтобы он выбивал мяч, а я сказал, чтобы он мне скидывал. Наверное, я его запутал. Хотел бы извиниться", – отметил после матча вратарь нашей команды Георгий Бущан.

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Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Финляндии Георгий Бущан

Источник: sport.ua

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