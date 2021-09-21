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Первый англичанин в Украине. Металлист подписал футболиста, забивавшего в АПЛ

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 сентября, 08:50
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Харьковский Металлист продолжает оставаться главным ньюзмейкером трансферных новостей Украины
Кадим Харрис стал первым англичанином в истории чемпионатов Украины
Кадим Харрис стал первым англичанином в истории чемпионатов Украины / Фото: ФК "Металлист"

20 сентября харьковский клуб подписал английского полузащитника Кадима Харриса. 28-летний футболист стал первым легионером из Англии в истории чемпионатов Украины.

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Кадим Раймонд Матурин-Харрис, известный как Кадим Харрис, родился 8 июня 1993 года в Лондоне. Его амплуа фланговый полузащитник.

Кадим воспитанник клуба Уиком, в первой команде которого дебютировал в возрасте 16 лет. Позже играл за Кардифф Сити, Брентфорд, Барнсли и Шеффилд Уэнсдей.

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Харрис имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге, в которой провел 13 матчей и забил 1 мяч (в ворота Фулхэма). Также на его счету 138 матчей, 8 голов и 14 результативных передач в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.

Вот как прокомментировал свою историческую миссию в украинском футболе сам англичанин.

"Я узнал, что могу стать первым англичанином в истории украинского футбола. Это накладывает на меня двойную ответственность, поэтому я с еще большим нетерпением жду своего дебюта, чтобы вместе с клубом сделать шаг вперед и писать историю" – сказал Харрис пресс-службе Металлиста.

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Дебютировать полузащитник в составе харьковской команды может уже во вторник вечером, когда Металлист в рамках 1/16 финала Кубка Украины сыграет дома с Десной. Начало матча в 19:00.

Напомним, что ранее харьковский Металлист подписал лучшего бомбардира бразильской Серии А.

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