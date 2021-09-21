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Перший англієць в Україні. Металіст підписав футболіста, що забивав в АПЛ

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 вересня, 08:50
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Харківський Металіст продовжує залишатися головним ньюзмейкером трансферних новин України
Кадім Харріс став першим англійцем в історії чемпіонатів України
Кадім Харріс став першим англійцем в історії чемпіонатів України / Фото: ФК "Металлист"

20 вересня харківський клуб підписав англійського півзахисника Кадіма Харріса. 28-річний футболіст став першим легіонером з Англії в історії чемпіонатів України .

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Кадім Раймонд Матурін-Харріс, відомий як Кадім Харріс, народився 8 червня 1993 в Лондоні. Його амплуа фланговий півзахисник.

Кадім вихованець клубу Вікем, в першій команді якого дебютував у віці 16 років. Пізніше грав за Кардіфф Сіті, Брентфорд, Барнслі і Шеффілд Венсдей.

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Харріс має досвід виступів в англійській Прем'єр-лізі, в якій провів 13 матчів і забив 1 м'яч (у ворота Фулхема). Також на його рахунку 138 матчів, 8 голів і 14 результативних передач в Чемпіоншипі, другому за силою дивізіоні англійського футболу.

Ось як прокоментував свою історичну місію в українському футболі сам англієць.

"Я дізнався, що можу стати першим англійцем в історії українського футболу. Це накладає на мене подвійну відповідальність, тому я з ще більшим нетерпінням чекаю свого дебюту, щоб разом з клубом зробити крок вперед і писати історію" – сказав Харріс прес-службі Металіста.

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Дебютувати півзахисник у складі харківської команди може вже у вівторок ввечері, коли Металіст в рамках 1/16 фіналу Кубка України зіграє вдома з Десною. Початок матчу о 19:00.

Нагадаємо, що раніше харківський Металіст підписав найкращого бомбардира бразильської Серії А.

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