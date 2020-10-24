Первое Эль-Класико периода пандемии: прогноз комментатора на матч "Барселона" – "Реал" (аудио)

Сегодня в Испании – большой футбол! Знаменитое на весь мир Эль-Класико "Барселона" – "Реал" начнется в 17:00. Мы проводим текстовый онлайн поединка.

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Первое Эль-Класико периода пандемии. Вероятно, первое в истории, которое пройдет без зрителей. Стоит напомнить, что в прошлом сезоне "Барселона" длительное время шла первой, но именно поражение в очной встрече стало переломным. После него "Реал" чемпионство уже не отдал.

"Сливочные" провели пять туров, набрали десять очков, и сейчас занимают третье место, "блаугранас" на матч меньше, имеют семь баллов и идут десятыми. В предыдущем туре гранды синхронно проиграли с одинаковым счетом 0:1 – "Барселона" уступила "Хетафе", а "Реал" – "Кадису", после чего мадридцы потерпели неудачи еще и в матче Лиги чемпионов от "Шахтера".

Это будет первое тренерское Эль-Класико Рональда Кумана. Из игроков он пока что не рассчитывает на тер-Штегена и Умтити, но уже привык играть без обоих. У Зидана больше потерь – Карвахаль, Одриосола, Эдегор, Азар и Мариано. Зато должен сыграть Серхио Рамос, которого очень не хватало во встрече с "горняками".

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В рамках чемпионата Испании команды сыграли между собой 180 матчей, в которых у "Реала" на одну победу больше, чем у "Барсы" (73 против 72).

ПРОГНОЗ. С одной стороны, "сливочные" вроде бы как пребывают в кризисе, даже идут разговоры о смене тренера. С другой, очевидно, что в последних проигранных матчах они думали именно об Эль-Класико. Почему-то есть ощущение, что матч завершится вничью и вряд ли будет фееричным, то есть ожидаю тотал меньше 3.0.

"Барселона" – "Реал"

Ла Лига, 24 октября, в 17:00, Megogo

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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