Пеле выписали из больницы после химиотерапии

Знаменитый бразильский футболист Пеле вернулся домой после курса лечения, который он проходил в местной клинике

Пеле остается активным пользователем социальных сетей / Фото: Getty Images

Король футбола благополучно прошел двухдневный курс лечения от рака и в четверг был выписан из больницы.

"Пеле был выписан из больницы, его состояние стабильно", – цитирует Reuters заявление госпиталя Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где находился Пеле.

Ранее сообщалось, что 81-летний бразилец был госпитализирован с целью прохождения планового курса химиотерапии для лечения опухоли толстой кишки. Кроме того в клинике ему предстояло пройти обследование, чтобы найти другие возможные очаги заболевания.

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Пеле вновь попал в больницу / Фото: Instagram

Напомним, что в начале сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. В последние годы Король футбола страдает от проблем со здоровьем.

Пеле продолжает лечение после операции

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Легенда футбола сократил количество публичных выступлений, но остается активным пользователем социальных сетей.

Сразу после того, как его выписали из больницы, Пеле опубликовал пост в память Эльзы Суарес – бразильской певицы, которая скончалась в четверг. Суарес была замужем за Гарринчей, бывшем товарище Пеле, с которым они вместе выигрывали чемпионат мира в 1958 и 1962 годах.