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Пеле виписали з лікарні після хіміотерапії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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21 січня, 09:37
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Знаменитий бразильський футболіст Пеле повернувся додому після курсу лікування, який він проходив у місцевій клініці
Пеле залишається активним користувачем соціальних мереж
Пеле залишається активним користувачем соціальних мереж / Фото: Getty Images

Король футболу пройшов дводенний курс лікування від раку і в четвер був виписаний з лікарні.

"Пеле було виписано з лікарні, його стан стабільний", – цитує Reuters заяву госпіталю Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу, де знаходився Пеле.

Раніше повідомлялося, що 81-річного бразилця було госпіталізовано з метою проходження планового курсу хіміотерапії для лікування пухлини товстої кишки. Крім того в клініці він мав пройти обстеження, щоб знайти інші можливі осередки захворювання.

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Пеле знову потрапив до лікарні
Пеле знову потрапив до лікарні / Фото: Instagram

Нагадаємо, що на початку вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстому кишечнику. Останніми роками Король футболу страждає від проблем зі здоров'ям.

Пеле продовжує лікування після операції
Пеле продовжує лікування після операції

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Легенда футболу скоротила кількість публічних виступів, але залишається активним користувачем соціальних мереж.

Одразу після того, як його виписали з лікарні, Пеле опублікував пост на згадку про Ельзу Суарес – бразильську співачку, яка померла в четвер. Суарес була одружена з Гаррінчею, колишным товаришем Пеле, з яким вони разом вигравали чемпіонат світу у 1958 та 1962 роках.

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