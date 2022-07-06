Он заслуживает болезненный удар! Звезда английского футбола наехал на Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании вызывает немало критики среди граждан своей страны. Досталось "другу Украины" и от легенды МЮ Гари Невилла

Гари Невилл призвал Бориса Джонсона уйти в отставку

В начале июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон едва не был отправлен в отставку. Все же парламент страны высказал поддержку политику.

Правда, многие рядовые граждане королевства по-прежнему недовольны премьером. К примеру, легенда Манчестер Юнайтед Гари Невилл раскритиковал Джонсона за попытку удержаться в кресле.

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"Тот факт, что он держится за место и не идет в отставку, означает, что он получит болезненный удар и неприятный конец своего унылого пребывания на посту премьер-министра. Он это заслуживает. Он должен прийти на Prime Minister’s Questions и уйти в отставку".

Отметим, что в Великобритании уже несколько месяцев говорят о недоверии к премьер-министру Борису Джонсону из-за скандала с вечеринкой во время ковидных ограничений. Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер считает, что избирателям "надоело" правительство.

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Напомним, что Джонсон известен как большой друг Украины и уже два раза посещал Киев во время войны. Кроме того, Борис неоднократно выступал за санкции против России и критиковал ее фюрера Путина за фашистские действия в Украине.