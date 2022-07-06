Він заслуговує на болючий удар! Зірка англійського футболу наїхав на Бориса Джонсона

Прем’єр-міністр Великої Британії викликає чимало критики серед громадян своєї країни. Дісталося "другу України" і від легенди МЮ Гарі Невілла

Гарі Невілл закликав Бориса Джонсона піти у відставку

На початку червня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона мало не відправили у відставку. Все ж таки парламент країни висловив підтримку політику.

Щоправда, багато пересічних громадян королівства як і раніше незадоволені прем'єром. Наприклад, легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл розкритикував Джонсона за спробу втриматись у кріслі.

Реклама

"Той факт, що він тримається за місце і не йде у відставку, означає, що він отримає болючий удар і неприємний кінець свого похмурого перебування на посаді прем'єр-міністра. Він на це заслуговує. Він повинен прийти на Prime Minister's Questions і піти у відставку".

Зазначимо, що у Великій Британії вже кілька місяців говорять про недовіру до прем'єр-міністра Бориса Джонсона через скандал з вечіркою під час ковідних обмежень. Лідер лейбористів сер Кейр Стармер вважає, що виборцям "набрид" уряд.

Читайте також: 8 цікавих фактів про прем'єр-міністра Великої Британії

Нагадаємо, що Джонсон відомий як великий друг України й вже двічі відвідував Київ під час війни. Крім того, Борис неодноразово виступав за санкції проти Росії та критикував її фюрера Путіна за фашистські дії в Україні.