Официально: Александр Ярославский избран президентом ФК Металлист

Харьковский клуб объявил о возвращении Ярославского на пост президента футбольной команды

Александр Ярославский президент Металлиста / Фото: ФК "Металлист"

Официальный сайт Металлиста сообщил об избрании Александра Ярославского президентом футбольного клуба.

Решение принято в соответствии с законодательством Украины и документами клуба.

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Напомним, Александр Ярославский был президентом клуба с 2005 по 2012 г. За время его руководства команда шесть раз подряд завоевывала "бронзу" чемпионата страны. В этот период Металлист дважды выходил в полуфинал Кубка Украины по футболу и являлся регулярным участником Кубка УЕФА/Лиги Европы, где в 2012 году доходил до четвертьфинала.

/ Фото: ФК "Металлист"

В декабре 2012 г. Александр Ярославский продал Металлист Сергею Курченко. В итоге клуб прекратил свое существование в 2016 году.

Весной этого года Ярославский объявил о возрождении харьковского Металлиста на базе команды Металл, которой руководил Вадим Красников.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров покинет арабский клуб ради сборной Украины.