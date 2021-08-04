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Офіційно: Олександр Ярославський обраний президентом ФК Металіст

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
4 серпня, 21:58
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Харківський клуб оголосив про повернення Ярославського на пост президента футбольної команди
Олександр Ярославський президент Металіста
Олександр Ярославський президент Металіста / Фото: ФК "Металлист"

Офіційний сайт Металіста повідомив про обрання Олександра Ярославського президентом футбольного клубу.

Рішення прийнято відповідно до законодавства України та документів клубу.

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Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом клубу з 2005 по 2012 р. За час його керівництва команда шість разів поспіль завойовувала "бронзу" чемпіонату країни. У цей період Металіст двічі виходив у півфінал Кубка України з футболу і був регулярним учасником Кубка УЄФА/Ліги Європи, де в 2012 році доходив до чвертьфіналу.

/ Фото: ФК "Металлист"

У грудні 2012 р Олександр Ярославський продав Металіст Сергію Курченку. Клуб в підсумку припинив своє існування в 2016 році.

Навесні цього року Ярославський оголосив про відродження харківського Металіста на базі команди Метал, якою керував Вадим Красніков.

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров покине арабський клуб заради збірної України.

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