Одним абзацем. Повезло ли "Динамо" и "Шахтеру" с жеребьевкой Лиги Европы

Сегодня украинские гранды узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы. Судя по именам – противники удобоваримые. А по игре? "Шахтер" был сеяным и избежал неприятную "Бенфику". А с "Маккаби" Тель-Авив "горняки" должны справиться. Если не одной левой, то без хлопот. Иначе фаны не поймут. Разница в классе колоссальная. Что касается "Динамо", то киевлянам не попали топы из Англии и Италии, но радоваться рано. "Брюгге" высадил в Лиге чемпионов "Зенит" и не проиграл "Лацио". И еще свежа в памяти бельгийская оплеуха киевлянам в квалификации ЛЧ-2019/2020. Надо брать реванш, иначе фаны не поймут.

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