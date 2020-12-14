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Одним абзацем. Повезло ли "Динамо" и "Шахтеру" с жеребьевкой Лиги Европы

14 декабря, 15:10

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Киевляне сыграют против "Брюгге", "горняки" встретятся с "Маккаби"

Сегодня украинские гранды узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы. Судя по именам – противники удобоваримые. А по игре? "Шахтер" был сеяным и избежал неприятную "Бенфику". А с "Маккаби" Тель-Авив "горняки" должны справиться. Если не одной левой, то без хлопот. Иначе фаны не поймут. Разница в классе колоссальная. Что касается "Динамо", то киевлянам не попали топы из Англии и Италии, но радоваться рано. "Брюгге" высадил в Лиге чемпионов "Зенит" и не проиграл "Лацио". И еще свежа в памяти бельгийская оплеуха киевлянам в квалификации ЛЧ-2019/2020. Надо брать реванш, иначе фаны не поймут.

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Одним абзацем. Повезло ли "Динамо" и "Шахтеру" с жеребьевкой Лиги Европы
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