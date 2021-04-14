Одиозный украинский тренер возглавил любительскую команду в России

Бывший наставник Закарпатья и херсонского Кристалла Игорь Гамула стал рулевым аматорского коллектива Гераклион, который выступает в чемпионате Москвы

Скандально известный тренер Игорь Гамула нашел себе новое место работы. 61-летний уроженец Луганской области стал рулевым любительской команды Гераклион, выступающей в чемпионате Москвы. Ранее украинский тренер шокировал признанием, что он – патриот России.

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Новость сообщили на страничке коллектива в соцсетях. При этом, представляя специалиста, "забыли" упомянуть его след в украинских командах.

Гамула в 2009-2011 гг. работал в ужгородском Закарпатье, после чего осел в Ростове. Там он возглавлял молодежную команду и некоторые время исполнял обязанности главного тренера основы. Со временем получил российское гражданство. Скандальные высказывания Игоря на пресс-конференциях и не только "прославили" его в Украине и в России. В том числе он оскорблял темнокожих игроков.

Осенью 2020 года он едва не возглавил команду третьего российского дивизиона. Но, как оказалось, липовый инвестор обманул и его, и Андрея Канчельскиса, с которым он должен был работать в клубе. Уже в этом году Гамула жаловался, что "нет работы – хоть иди и вешайся".

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Вспомним, что говорил Гамула об уходе Ракицкого из сборной Украины.

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