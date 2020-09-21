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Новичок английской Премьер-лиги предложил за Малиновского огромную сумму

21 сентября, 16:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский полузащитник не горит желанием покидать итальянскую Серию А

Еще один игрок сборной Украины заинтересовал солидный европейский клуб. Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов английского "Лидса", пишет издание The Telegraph. Причем, интерес у клуба, который только что вернулся в высший дивизион, довольно конкретный. Напомним, в "Аталанту" из "Локомотива" перешел россиянин Миранчук, способный сыграть на той же позиции, что и украинец.

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Главный тренер "Лидса", аргентинец Марсело Бьелса, сначала хотел приобрести для команды своего соотечественника Родриго Де Пауля – хавбека "Удинезе". Однако сделка с итальянским клубом не выгорела, и теперь "Лидс" видит усиление центра поля в лице Малиновского. Клуб не пожалеет на украинца 20 миллионов фунтов стерлингов (почти 22 миллиона евро). Англичане уже подготовили "Аталанте" официальный запрос.

"Лидс" начал сезон в АПЛ с двух феерических матчей. Сначала подопечные Бьелсы уступили на выезде чемпионам из "Ливерпуля" – 3:4, а затем с таким же счетом обыграли другого новичка лиги – "Фулхэм".

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Смотрите, как Малиновский забивал за "Аталанту" в чемпионате Италии:

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