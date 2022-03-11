"Не хочу говорить о войне, могу лишь молиться": украинский легионер – о вторжении России

Полузащитник Бордо Даниил Игнатенко рассказал об эвакуации семьи из Украины и прокомментировал агрессию РФ на территории нашей страны

Даниил Игнатенко - игрок Бордо / Фото: официальный сайт "Бордо"

Война в Украине продолжается уже 16-ый день. Всему виной – имперские амбиции президента РФ Путина, чья армия позволяет себе атаковать украинские города и убивать мирное население.

Всяческую поддержку нашей стране оказывают и известные люди из мира спорта, в том числе и наши легионеры, выступающие в Европе. Ранее Александр Зинченко активно высказывался в сторону россиян.

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Также не молчал и Руслан Малиновский. Свое отношение к российской агрессии высказал и хавбек Шахтера Даниил Игнатенко, выступающий в аренде в Бордо.

"Чувствую себя хорошо. Признаю, что последние несколько дней перед приездом моей семьи были не очень легкими. Я благодарен клубу и президенту Жерару Лопесу, которые сделали все для того, чтобы моя семья приехала из Украины. Теперь они со мной. Я все еще беспокоюсь о своем папе и бабушке, которые остались в Украине, но за новостями не слежу, чтобы сосредоточиться на футболе. Я думал о том, чтобы пойти на фронт. Если бы я мог помочь своей стране, я сделал бы это. Не думал о том, чтобы разорвать договор аренды с Бордо. Я просто хочу продолжать играть. Я не хочу говорить о войне. Единственное, что я могу делать, это молиться за тех, кто остался в Украине".

Отметим, что первую половину сезона хавбек провел в Днепре-1, после чего решился на переезд во Францию. В составе Бордо Игнатенко уже провел три матча.