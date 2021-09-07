"Надо сохранить интригу": главный тренер сборной Украины готовит сюрприз на товарняк с Чехией

Главный тренер сборной Украины не стал раскрывать карты перед завтрашним товарищеским матчем против Чехии. На поединок он вызвал целую группу новых игроков

Александр Петраков даст шанс игрокам Зари / Фото: REUTERS

После матча с Францией Петраков отпустил в свои клубы группу игроков основного состава. Вместо них были довызваны игроки из Зари.

На предматчевой пресс-конференции наставник не захотел назвать игроков, кому завтра выпадет честь дебютировать в национальной команде. Кстати, мы уже писали, что журналистка перепутала отчество тренера.

"Надо сохранить интригу до начала самой игры. Завтра все увидите. Но я хочу сказать, что уверен в ребятах, в игроках, которые выйдут на футбольное поле. Завтра посмотрим на футбольном поле. Я уже с ними поговорил. Шанс завтра сыграть у них будет. Если футболист вышел в составе национальной сборной, сыграл, показал себя, то мы будем на него рассчитывать. Провалил игру – другое дело. Игровое время ребята получат", – цитирует Петракова сайт УАФ.

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Александр Петраков – главный тренер сборной Украины / Фото: Reuters

При этом, Петраков признался, что для него очень важен результат матча с Чехией, несмотря на товарищеский статус.

"Результат очень важен и для меня, и для ребят. 9 октября в Хельсинки мы будем проводить решающую игру. Для этого нужен положительный результат завтра, чтобы ребята с ним ехали на этот поединок", – добавил тренер.

Как команда Петракова играла против чемпионов мира: