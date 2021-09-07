Пускай Петрович, нормально: журналистка перепутала отчество нового тренера сборной Украины

Во время пресс-конференции главного тренера сборной Украины перед товарищеским матчем с Чехией случился комический эпизод – журналистка перепутала отчество тренера

Александр Петраков имеет чувство юмора / Фото: REUTERS

Честь задать первый вопрос Александру Петракову выпала Ирине Козюпе. Именно она поймала тренера в метро некоторое время назад.

"Александр Петрович..." – начала Ирина, но ее перебил пресс-аташе национальной команды Александр Гливинский.

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"Васильевич", – поправил он журналистку.

"Да пускай Петрович, нормально", – разрядил обстановку сам Петраков.

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Вопрос журналистки касался того, что тренер отпустил большую группу игроков перед матчем с Чехией.

"У людей Лига чемпионов, очень серьезное соревнование. Ко мне обратился Шахтер, но я сказал, что решение будут принимать только после игры. И принял решение также отпустить и динамовцев троих, чтобы не было кривотолков", – рассказал Петраков.

Как команда Петракова играла против чемпионов мира: