На седьмом небе от счастья: фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси

Сегодня наконец свершилась мечта фанатов ПСЖ – Лионель Месси официально стал игроком парижского клуба.
После пресс-конференции звездный аргентинец в сопровождении президента клуба Нассера Аль-Хелаифи отправился за пределы стадиона, где его ждали болельщики.
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Фанаты устроили Лео настоящею феерию с пиротехникой: они скандировали его имя, пели зажигательные песни и были на седьмом небе от счастья!
Lionel Messi salue les supporters venus l'accueillir au Parc des Princes— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021
On vous laisse apprécier !#PSGxMESSIpic.twitter.com/txdJ3viry6
В свою очередь Месси поблагодарил фанатов ПСЖ за такой теплый прием, попозировал в клубном шарфе и напоследок подарил свою футболку болельщикам, бросив ее в ближний ряд.
Напомним, что в новом клубе Месси будет выступать под непривычным для себя 30-м номером!
Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.