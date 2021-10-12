На фарт: исполнять гимн перед матчем Украина – Босния доверили DZIDZIO

Популярный исполнитель DZIDZIO исполнит гимн перед матчем Украина – Босния и Герцеговина в отборе на ЧМ-2022. Он уже заработал славу фартового для национальной команды

DZIDZIO снова будет звездным судьей на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Украина и Босния и Герцеговина сыграют сегодня во Львове, начало – 21:45. Украина – Босния онлайн уже доступен на нашем сайте, также встречу можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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Михаил Хома, как в жизни зовут певца, уже исполнял национальный гимн перед матчами сборной. Впервые случилось это в Запорожье перед встречей с Литвой. Тогда DZIDZIO принес удачу нашей команде, а само исполнение гимна вызвало мурашки у болельщиков. Мы писали реакцию соцсетей на исполнение гимна DZIDZIO.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

В следующий раз гимн в исполнении DZIDZIO звучал перед матчем против Испании в Лиге наций – и снова наши победили!

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Кстати DZIDZIO должен был исполнять гимн Украины перед каждым матчем сборной Украины на Евро-2020. Но УАФ эти слухи не подтвердила, а позднее и сам чемпионат Европы перенесли на следующее лето из-за коронавируса.

Кстати, ко Дню Независимости Михаил Хома исполнил государственный гимн Украины в сопровождении Молодежного симфонического оркестра. "Для меня большая честь – исполнять гимн Украины! В его исполнение вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев по всему миру на победу! Слава Украине!" – написал исполнитель в Instagram.