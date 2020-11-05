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Звездный футболист сборной Германии перед матчем с Украиной подхватил коронавирус

5 ноября, 12:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц, скорее всего, не сыграет против наших

Еще один звездный спортсмен заразился коронавирусом. 21-летний хавбек английского "Челси" Кай Хаверц сдал положительный тест и был отправлен на самоизоляцию. Восходящая звезда немецкого футбола наверняка теперь не сможет сыграть против сборной Украины в матче Лиги наций, который запланирован на 14 ноября. Напомним, в начале сентября Хаверц установил трансферный рекорд "Челси" для полевых игроков.

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О коронавирусе у Кая сообщил тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, его слова привел официальный Twitter лондонского клуба.

Из-за болезни немец не сыграл вчера в Лиге чемпионов против французского "Ренна". Но и без него "синие" победили со счетом 3:0. Напомним результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября.

Поскольку УЕФА требует, чтобы игроки уже за неделю перед официальным поединком сдавали отрицательные тесты, то Хаверцу вряд ли удастся вернуться в строй в ближайшие дни и выйти на поле против "сине-желтых". В предыдущей встрече Лиги наций дорогой игрок своим голом помог немцам избежать поражения от Швейцарии – 3:3.

Смотрите, как сборная Украины уступила немцам на "Олимпийском" 10 октября:

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол Сборная Украины сборная Германии коронавирус Лига наций Кай Хаверц
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