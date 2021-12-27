Мир перевернулся: бразильский клуб впервые подписал украинского футболиста

Украинский полузащитник Никита Синицын подписал контракт с бразильским клубом Колатину, представляющий лигу штата Эшпириту-Санту

Никита Синицын стал первым украинским легионером в Бразилии / Фото: Twitter

Предыдущим клубом 23-летнего Синицына была "Заря-Академия" из Белозерья, сообщает Динамомания.

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В комментариях под постом клуба в Twitter болельщики команды задаются главным вопросом: как произносить имя новичка. И действительно, даже клуб написал имя украинца кириллицей.

Синицын стал первым украинским футболистом в Бразилии. До этого ни один наш соотечественник не играл на родине пятикратных чемпионов мира. Но время меняется – теперь уже сами бразильцы ищут усиление в Украине.

К слову, в Украине выступало 203 легионера из Бразилии. Первым стал Эмерсон Луис Фирмино, в начале 1996 года пополнивший Днепр, но продержался в клубе всего полгода.

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Самое большое количество матчей на счету Тайсона. Экс-игрок Металлиста и Шахтера провел в Украине 216 матчей.

На данный момент в Украине выступает 36 бразильцев. Самым дорогим из них является полузащитник Шахтера Тете. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.