Миколенко назвали худшим в первом матче нового тренера Эвертона

В 1/16 финала Кубка Англии Эвертон обыграл дома Брентфорд со счетом 4:1, но аналитики не порадовали Миколенко своей оценкой

Лэмпард и Миколенко / Фото: Reuters

Эвертон одержал победу в первом матче под руководством нового тренера Фрэнка Лэмпарда – "ириски" пробились в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив на своем поле другой клуб АПЛ Брентфорд 4:1.

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Отметим, что после проблем со спиной вернулся в игру украинский легионер Эвертона Виталий Миколенко – он вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 73-й минуты при счете 3:1.

Во время замены болельщики на стадионе "Гудисон Парк" аплодировали Виталию, но вот аналитиков WhoScored действия Миколенко в этом матче не впечатлили – они поставили ему самую низкую оценку среди всех полевых игроков стартового состава Эвертона – 6,5.

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Эвертон – Брентфорд – 4:1

Голы: Мина, 31, Ришарлисон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90 – Тоуни, 54, с пенальти

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Годфри (Мина, 14), Кин, Холгейт, Миколенко (Кенни, 73), Аллан, Андре Гомеш, Грэй, Ришарлисон, Гордон (Таунсенд, 73).

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

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Ранее Миколенко назвал игроков Динамо, которые вслед за ним уедут в Европу. По мнению Виталия, ими станут Цыганков, Шапаренко и Бущан.