Месси готовит побег из ПСЖ – в этом ему поможет Бекхэм

Нападающий Пари Сен-Жермен Лионель Месси может не задержаться в Париже надолго. Аргентинец планирует перебраться в клуб Дэвида Бекхэма в США

Месси может перейти в клуб Бекхэма / Фото: REUTERS

По информации Marca, Интер Майами предложит Месси контракт в 2023 году. Слухи появились после того, как Месси купил недвижимость в Майами.

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Пока же Месси находится на карантине, так как вернулся после рождественского отпуска с коронавирусом.

Сейчас Месси находится в своем доме в Аргентине. Футболист не сможет вернуться в Париж, пока не получит отрицательный результат теста. Отмечается, что у Лео нет никаких симптомов.

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Аргентинец, наряду с Бернатом, Рико и Битумазалой, является одним из четырех футболистов команды Почеттино, получившим положительный тест на COVID-19.

Он пропустит матч Кубка Испании против Ванна и, вероятно, поединок Лиги 1 против Лиона. В текущем сезоне Месси провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 ассистов.

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Ранее коронавирус был выявлен у Александра Зинченко. Правда, отсутствие украинца в составе не помешало Манчестер Сити одержать волевую победу над Арсеналом 2:1 и укрепить лидерство в АПЛ.

Также на днях коронавирусом заразился Андрей Шевченко – бывший наставник Зинченко по сборной Украины, а ныне коуч итальянской Дженоа.