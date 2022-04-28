Мариуполь жив! Вице-президент клуба опроверг слухи о роспуске команды

В последнее время в различных СМИ появились сообщения о расформировании ФК Мариуполь, но, по словам Андрея Санина, эта информация – фейк

Мариуполь не исчезнет с футбольной карты Украины / Фото: ФК Мариуполь, Коллаж: Сегодня

Команда с города-героя Мариуполя оказалась одной из самый пострадавших от ходе военной агрессии Российской Федерации. Клуб потерял источники финансирования, а российские захватчики уничтожили всю инфраструктуру.

Но несмотря на все трудности команда существует и обязательно вернется в родной город после освобождения от орков. Об этом сообщил вице-президент ФК Мариуполь Андрей Санин.

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"За время своей карьеры в спортивном менеджменте я регулярно сталкивался с разными фейками, направленными против нашего Клуба, и уже перестал обращать внимание на происки "доброжелателей". Но сейчас, когда наша страна героически борется против рашизма, создавать "измены" на пустом месте, это будет однозначно работать на нашего врага. И я очень рассчитываю, что речь идет о вопиющей некомпетентности и банальной жажде трафика на скандале, а не об участии в ИПСО на стороне врага. А всем нашим недоброжелателям я отвечу просто – не дождетесь, украинский Мариуполь жил, живет и будет жить в нашей прекрасной стране. И я не представляю наш город без футбола!", – написал Санин в своем Facebook.

Ранее вице-президент ФК Мариуполь показал ужасающие кадры разрушений клубной инфраструктуры, в которой занимались дети. Российские варвары уничтожили уникальный крытый спорткомплекс, где бесплатно учились более 300 юных футболистов.