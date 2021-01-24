"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль": онлайн супербитвы в Кубке Англии

Сегодня лидеры чемпионата Англии и извечные конкуренты "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" встретятся второй раз за последнюю неделю. Только на этот раз не в Премьер-лиге, а в 1/16 финала Кубка Англии. Неделю назад на "Энфилд Роуд" команды разошлись миром – 0:0. Посмотрим, кто окажется сильнее на "Олд Траффорд". Матч начнется в 19:00, а наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка с оперативными комментариями и яркими фото и видео.

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

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В какой подходят форме

"МЮ" подходит к кубковой битве с чемпионом Англии в роли лидера текущей Премьер-лиги. После гостевой победы над "Фулхэмом" (1:2) "дьяволы" набрали 40 очков. Манкунианцы не проигрывают в 13 последних матчах АПЛ, но много пропускают на первых минутах. А все четыре поражения во внутренних турнирах "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне потерпел на "Олд Траффорд". "МЮ" выигрывал Кубок Англии 12 раз, больше только "Арсенал" – 14.

"Ливерпуль" после домашнего поражения от "Бернли" (0:1) занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги, набрав 34 очка. "Красные" провели четыре матча чемпионата без забитых мячей впервые с мая 2000 года. "Ливерпуль" – семикратный обладатель Кубка Англии, и еще 7 раз команда играла в финале турнира.

Кадровая ситуация

Защитник "МЮ" Виктор Линделеф должен быть готов к этому матчу, несмотря на пропуск последнего поединка против "Фулхэма" из-за проблем со спиной. Форвард Маркус Рашфорд, который начинал встречу против "дачников" в запасе, скорее всего, вернется в стартовый состав. Под вопросом участие в этой игре капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона, который пропустил игру с "Бернли" из-за небольшой мышечной травмы.

Статистика личных встреч

Английские гранды встречались между собой 206 раз. Историческое преимущество на стороне "Красных дьяволов": 81 победа при 67 поражениях и 58 ничьих.

Что говорят букмекеры

Небольшим фаворитом у букмекеров на своем поле считается "Манчестер Юнайтед". На победу команды Сульшера можно поставить с коэффициентом 2.37, на ничью – 3.50, на выигрыш "Ливерпуля" – 2.80. Самый популярный исход у аналитиков контор – ничья 1:1, 6.50. Потом победа "МЮ" со счетом 2:1 – 9.00.

Где смотреть

На украинском телевидении английский футбол традиционно показывает канал Setanta Sports. Прямая трансляция начнется в 18:55. Также игру можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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