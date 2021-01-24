"Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль": онлайн супербитви в Кубку Англії

Сьогодні лідери чемпіонату Англії і одвічні конкуренти "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль" зустрінуться вдруге за останній тиждень. Тільки цього разу не в Прем'єр-лізі, а в 1/16 фіналу Кубку Англії. Тиждень тому на "Енфілд Роуд" команди розійшлися миром – 0:0. Подивимося, хто виявиться сильнішим на "Олд Траффорд". Матч розпочнеться о 19:00, а наш сайт веде онлайн-трансляцію поєдинку з оперативними коментарями і яскравими фото та відео.

Онлайн "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" тут

В якій формі підходять

"МЮ" підходить до кубкової битви з чемпіоном Англії в ролі лідера поточної Прем'єр-ліги. Після гостьової перемоги над "Фулхемом" (1:2) "дияволи" набрали 40 очок. Манкуніанці не програють у 13 останніх матчах АПЛ, але багато пропускають на перших хвилинах. А всі чотири поразки у внутрішніх турнірах "Манчестер Юнайтед" у цьому сезоні зазнав на "Олд Траффорд". "МЮ" вигравав Кубок Англії 12 разів, більше тільки "Арсенал" – 14.

"Ліверпуль" після домашньої поразки від "Бернлі" (0:1) посідає четверте місце в таблиці Прем'єр-ліги, набравши 34 очки. "Червоні" провели чотири матчі чемпіонату без забитих м'ячів вперше з травня 2000 року. "Ліверпуль" – семиразовий володар Кубку Англії, і ще 7 разів команда грала в фіналі турніру.

Кадрова ситуація

Захисник "МЮ" Віктор Лінделеф має бути готовий до цього матчу, незважаючи на пропуск останнього поєдинку проти "Фулхема" через проблеми зі спиною. Форвард Маркус Рашфорд, який починав зустріч проти "дачників" у запасі, швидше за все, повернеться до стартового складу. Під знаком питання участь у цій грі капітана "Ліверпуля" Джордана Гендерсона, який пропустив гру з "Бернлі" через невелику м'язову травму.

Статистика особистих зустрічей

Англійські гранди зустрічалися між собою 206 разів. Історична перевага на боці "Червоних дияволів": 81 перемога, 67 поразок і 58 нічиїх.

Що кажуть букмекери

Невеликим фаворитом у букмекерів на своєму полі вважається "Манчестер Юнайтед". На перемогу команди Сульшера можна поставити з коефіцієнтом 2.37, на нічию – 3.50, на виграш "Ліверпуля" – 2.80. Найпопулярніший результат у аналітиків контор – нічия 1:1, 6.50. Потім перемога "МЮ" з рахунком 2:1 – 9.00.

Де дивитись

На українському телебаченні англійський футбол традиційно показує канал Setanta Sports. Пряма трансляція почнеться о 18:55. Також гру можна дивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

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