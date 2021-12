Малиновский сыграет против "Легенды": результаты жеребьевки Лиги Европы

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Лиги Европы.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов:

Клубы из Лиги Европы играют ответный матч на своем поле. Клубы из одной ассоциации разводятся по разным парам.

Аталанте украинского полузащитника Руслана Малиновского волей жребия достался греческий Олимпиакос, получивший от болельщиков прозвище "Легенда".

Интересным обещает быть противостояние двух бывших команд Диего Марадоны – Барселоны и Наполи.

Knockout round play-off draw



Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UELpic.twitter.com/J7q7sJDiCs