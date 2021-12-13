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Малиновский сыграет против "Легенды": результаты жеребьевки Лиги Европы

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
13 декабря, 14:46
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В 1/16 раунда плей-офф Лиги Европы встретятся вторые команды из Лиги Европы и третьи Лиги чемпионов
Малиновский сыграет против Олимпиакоса
Малиновский сыграет против Олимпиакоса / Фото: UEFA.com

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Лиги Европы.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов:

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  • 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные)
  • 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные)

Клубы из Лиги Европы играют ответный матч на своем поле. Клубы из одной ассоциации разводятся по разным парам.

Аталанте украинского полузащитника Руслана Малиновского волей жребия достался греческий Олимпиакос, получивший от болельщиков прозвище "Легенда".

Интересным обещает быть противостояние двух бывших команд Диего Марадоны – Барселоны и Наполи.

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Пары плей-офф 1/16 финала Лиги Европы

  • Севилья (Испания) – Динамо З (Хорватия)
  • Аталанта (Италия) – Олимпиакос (Греция)
  • РБ Лейпциг (Германия) – Реал Сосьедад (Испания)
  • Барселона (Испания) – Наполи (Италия)
  • Зенит (Россия) – Бетис (Испания)
  • Боруссия Д (Германия) – Глазго Рейнджерс (Шотландия)
  • Шериф (Молдова) – Брага (Португалия)
  • Порту (Португалия) – Лацио (Италия)

Даты матчей 1/16 финала:

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Первые матчи пройдут 17 февраля (на полях команд, занявших 3-е место в ЛЧ). Ответные матчи: 24 февраля (на полях команд, занявших 2-е место в ЛЕ).

Отметим, что по итогам стыковых матчей победители выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с победителями группового раунда ЛЕ, а проигравшие завершат свое выступление в еврокубках.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов.

Смотрите результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

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