Малиновский сыграет против "Легенды": результаты жеребьевки Лиги Европы

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Лиги Европы.
В жеребьевке приняли участие 16 клубов:
- 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные)
- 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные)
Клубы из Лиги Европы играют ответный матч на своем поле. Клубы из одной ассоциации разводятся по разным парам.
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Аталанте украинского полузащитника Руслана Малиновского волей жребия достался греческий Олимпиакос, получивший от болельщиков прозвище "Легенда".
Интересным обещает быть противостояние двух бывших команд Диего Марадоны – Барселоны и Наполи.
Barcelona vs Napoli #UELdraw | #UELpic.twitter.com/vDfLUJtcKa— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021
Пары плей-офф 1/16 финала Лиги Европы
- Севилья (Испания) – Динамо З (Хорватия)
- Аталанта (Италия) – Олимпиакос (Греция)
- РБ Лейпциг (Германия) – Реал Сосьедад (Испания)
- Барселона (Испания) – Наполи (Италия)
- Зенит (Россия) – Бетис (Испания)
- Боруссия Д (Германия) – Глазго Рейнджерс (Шотландия)
- Шериф (Молдова) – Брага (Португалия)
- Порту (Португалия) – Лацио (Италия)
Knockout round play-off draw— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021
Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UELpic.twitter.com/J7q7sJDiCs
Даты матчей 1/16 финала:
Первые матчи пройдут 17 февраля (на полях команд, занявших 3-е место в ЛЧ). Ответные матчи: 24 февраля (на полях команд, занявших 2-е место в ЛЕ).
Отметим, что по итогам стыковых матчей победители выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с победителями группового раунда ЛЕ, а проигравшие завершат свое выступление в еврокубках.
Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов.
Смотрите результаты жеребьевки Лиги чемпионов.