Маліновський зіграє проти "Легенди": результати жеребкування Ліги Європи

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу (стикових матчів) Ліги Європи.
У жеребкуванні взяли участь 16 клубів:
- 8 клубів, які посіли другі місця на груповому етапі Ліги Європи (сіяні)
- 8 клубів, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів (несіяні)
Клуби з Ліги Європи грають матч-відповідь на своєму полі. Клуби з однієї асоціації розводяться по різних парах.
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Аталанті українського півзахисника Руслана Маліновського волею жереба дістався грецький Олімпіакос, який отримав від вболівальників прізвисько "Легенда".
Цікавим обіцяє бути протистояння двох колишніх команд Дієго Марадони – Барселони та Наполі.
Barcelona vs Napoli #UELdraw | #UELpic.twitter.com/vDfLUJtcKa— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021
Пари плей-оф 1/16 фіналу Ліги Європи
- Севілья (Іспанія) – Динамо З (Хорватія)
- Аталанта (Італія) – Олімпіакос (Греція)
- РБ Лейпциг (Німеччина) – Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Барселона (Іспанія) – Наполі (Італія)
- Зеніт (Росія) – Бетіс (Іспанія)
- Боруссія Д (Німеччина) – Глазго Рейнджерс (Шотландія)
- Шериф (Молдова) – Брага (Португалія)
- Порту (Португалія) – Лаціо (Італія)
Knockout round play-off draw- UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021
Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs
Дати матчів 1/16 фіналу:
Перші матчі відбудуться 17 лютого (на полях команд, які посіли 3-е місце у ЛЧ). Матчі у відповідь: 24 лютого (на полях команд, що посіли 2-е місце в ЛЕ).
Зазначимо, що за підсумками стикових матчів переможці вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінуться з переможцями групового раунду ЛЕ, а ті, хто програв, завершать свій виступ у єврокубках.
Нагадаємо, що сьогодні відбулося жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів.
Дивіться результати жеребкування Ліги чемпіонів.