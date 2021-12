Маліновський зіграє проти "Легенди": результати жеребкування Ліги Європи

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу (стикових матчів) Ліги Європи.

У жеребкуванні взяли участь 16 клубів:

Клуби з Ліги Європи грають матч-відповідь на своєму полі. Клуби з однієї асоціації розводяться по різних парах.

Аталанті українського півзахисника Руслана Маліновського волею жереба дістався грецький Олімпіакос, який отримав від вболівальників прізвисько "Легенда".

Цікавим обіцяє бути протистояння двох колишніх команд Дієго Марадони – Барселони та Наполі.

Knockout round play-off draw



Which game are you looking forward to most? #UELdraw | #UEL pic.twitter.com/J7q7sJDiCs