Малиновский – д***мо: украинца обозвал партнер по Аталанте

Ну и юмор у нидерландского защитника Аталанты Ханса Хатебура – прежде чем похвалить Руслана Малиновского, он обозвал его неприличным словом

Хатебур и Малиновский / Фото: Getty Images

В итальянской Аталанте ценят Руслана Малиновского, но при этом позволяют в отношении его неоднозначные шуточки.

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"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо, – сказал каналу Pressing нидердандский защитник Аталанты Ханс Хатебур. – Да нет, я шучу. Он важный игрок, у него феноменальная левая нога".

"Руслан сильный, мощный. Когда у него мяч и под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет. Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано", – добавил Хатебур.

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

"У Руслана было непростое начало сезона из-за операции. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся", – отметил Хатебур.

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

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Во вторник, 21 декабря, Аталанта проведет последний матч года. Команда Малиновского на выезде сыграет с Дженоа, возглавляемой Андреем Шевченко.

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