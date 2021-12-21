Малиновский – д***мо: украинца обозвал партнер по Аталанте

В итальянской Аталанте ценят Руслана Малиновского, но при этом позволяют в отношении его неоднозначные шуточки.
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"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо, – сказал каналу Pressing нидердандский защитник Аталанты Ханс Хатебур. – Да нет, я шучу. Он важный игрок, у него феноменальная левая нога".
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"Руслан сильный, мощный. Когда у него мяч и под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет. Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано", – добавил Хатебур.
"У Руслана было непростое начало сезона из-за операции. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся", – отметил Хатебур.
Во вторник, 21 декабря, Аталанта проведет последний матч года. Команда Малиновского на выезде сыграет с Дженоа, возглавляемой Андреем Шевченко.
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