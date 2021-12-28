Лестер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Во вторник, 28 декабря, в центральном матче 20-го тура Премьер-лиги встречаются чемпионы Англии 2016 и 2020 годов

Начало поединка Лестер – Ливерпуль – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – трансляция матча на стадионе "Кинг Пауэр".

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ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Ливерпуль борется за чемпионство с Манчестер Сити, от которого отстает на шесть очков, но имеет одну игру в запасе. Лестер же пребывает в середине турнирной таблицы АПЛ – у "лисов" десятая строчка.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Суммарную стоимость составов аналитики Transfermarkt оценивают почти в 1,4 миллиарда евро. При этом кадровая обойма Ливерпуля дороже на 345 млн евро.

КОЗЫРЬ ЛИВЕРПУЛЯ

У команды Клоппа было на четыре дня больше на подготовку к этому матчу, так как ее игру предыдущего тура с Лидсом перенесли из-за вспышки COVID у соперника.

Тогда как Лестер лишь 26 декабря играл в гостях с Манчестер Сити, уступив ему 3:6.

ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА

Не далее как 22 декабря Ливерпуль и Лестер встречались в Кубке английской лиги – игровое время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти победу отпраздновал Ливерпуль.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом сегодняшнего поединка аналитики называют Ливерпуль. На его победу установлен коэффициент 1.37, на ничью – 5.70, на победу Лестера – 7.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Лестера – 13%

ничья – 17%

выигрыш Ливерпуля – 70%

наиболее вероятный счет – 1:2

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Лестер – Ливерпуль во вторник, 28 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени, покажет сервис OLL.TV.