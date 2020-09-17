Команда Премьер-лиги вылетела из Кубка английской лиги от соперника из третьего дивизиона

Вчера состоялось еще шесть матчей второго раунда Кубка английской лиги, в которых приняли участие и команды элитного дивизиона. Причем для двух из них путь в турнире уже завершился. А накануне Ярмоленко сделал голевую передачу за "Вест Хэм", а вот его гол не засчитали.

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В противостоянии "Лидса", который вернулся в Премьер-лигу, и "Халл Сити" дело дошло до серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 1:1, хотя команда третьего дивизиона открыла счет и имела еще несколько прекрасных шансов огорчить "Лидс". Хозяева отыгрались во втором тайме, но вот в "футбольной лотерее" уступили. Причем, дело затянулось, и игрокам пришлось наносить гораздо больше пяти ударов – 8:9. Таким образом, подопечные аргентинского тренера Марсело Бьелсы покидают Кубок лиги. А путь продолжит "Халл", который несколько лет провел в Премьер-лиге, но в минувшем сезоне не удержался даже во втором дивизионе.

Еще одной жертвой среди элиты оказался "Саутгемптон", который также на своем поле уступил "Брентфорду" (0:2) – команде, проигравшей плей-офф за выход в Премьер-лигу "Фулхэму". Поддержали свое реноме "Эвертон", не испытавший трудностей с коллективом четвертого дивизиона "Сэлфорд Сити" (3:0), и "Фулхэм", одолевший в гостях "Ипсвич" (1:0).

Напомним, Кубок лиги-2020 выиграл "Манчестер Сити" украинца Зинченко.

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Смотрите, как "Халл Сити" обыгрывал "Уотфорд" в Премьер-лиге:

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