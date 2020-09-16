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Ярмоленко сделал голевую передачу за "Вест Хэм", а вот его гол не засчитали (видео)

16 сентября, 08:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда украинского вингера легко прошла второй раунд Кубка английской лиги

Во вторник в Туманном Альбионе прошли матчи второго круга Кубка лиги. В одном из них в лондонском дерби "Вест Хэм" уверенно разобрался с "Чарльтоном" – командой, которая не так давно выступала в Премьер-лиге, а теперь представляет лишь третий дивизион. Напомним, на днях "Вест Хэм" проиграл "Ньюкаслу" стартовый матч сезона в Англии.

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И если в игре чемпионата наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил Андрея Ярмоленко лишь на замену, то кубковую встречу украинец отыграл "от звонка до звонка". Наш сборник забил мяч в дебюте поединка, но судья усмотрел в его действиях нарушение и гол не засчитал. Зато бывший динамовец отличился голевым пасом на Себастьена Алле на 22-й минуте. А еще через четыре минуты француз оформил дубль и, по сути, снял все вопросы о победителе.

Во втором тайме телезрители увидели лишь один гол: бразилец Фелипе Андерсон оформил разгром на 80-й минуте. Смотрите обзор победы команды украинца со счетом 3:0.

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"Вест Хэм" вышел в третий раунд, где встретится с победителем пары "Лидс" – "Халл Сити".

Читайте также о том, что Ярмоленко имеет предложения от клубов США. Смотрите сюжет о 30-летии Андрея:

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