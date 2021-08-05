Колос – Шахтер Караганда: видеообзор матча Лиги Конференций

Подопечные Руслана Костышина не смогли дожать казахского оппонента, доигрывая поединок в большинстве

Колос расписал мировую с карагандинским Шахтером / Фото: Колос Ковалевка Instagram

Сегодня Колос дебютировал в Лиге Конференций. Команда Руслана Костышина не сумела обыграть дома Шахтер из Караганды и теперь должна добывать победу на поле соперника.

Поединок был полон интересных моментов. В первом тайме карагандинцы переигрывали хозяев и могли несколько раз отличаться в воротах Колоса. На помощь приходил Волынец, который совершил аж пять сэйвов в первом тайме.

Во второй половине игры хозяева выровняли игру, а удаление Атанаскоски позволило хозяевам прижать Шахтер к воротам. Впрочем, активности подопечных Костышина было недостаточно, гости устояли. Вашему вниманию – видеообзор лучших моментов поединка в Ковалевке:

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

76 минута. Красная карточка Давида Атанаскоски.

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ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА