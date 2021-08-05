Казахское проклятие в силе! Колос не смог дожать соперника в Лиге Конференций (видео)

Как и в марте в отборе на ЧМ-2022, украинская команда не сумела одолеть команду из Казахстана. На сей раз устоял Шахтер из Караганды

Руслан Костышин начинает путь в Лиге Конференций с ничьи / Фото: Колос Ковалевка Instagram

Во вторник Шахтер успешно стартовал в Лиге чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби обыграла в гостях Генк и сохранила хорошие шансы на выход в следующий раунд квалификации.

Сегодня же свой старт в Лиге Конференций был у Колоса. Подопечные Костышина принимали дома Шахтер из Караганды в третьем квалификационном раунде. В первом тайме получше смотрелись гости.

Пришлось попотеть Волынцу, который до перерыва совершил аж пять сэйвов. Киперу даже парировал несколько ударов с пары метров, когда лишь чудо мешало Шикавке и Букорацу расписываться в воротах Колоса. У самих же хозяев можно вспомнить разве что авантюрный выстрел Черноморца.

Во втором тайме Колос выровнял игру, однако опасных моментов у команды Костышина было не так много. Особенно активным был Диего Кариока, который не боялся идти в обыгрыш на фланге. А на 74-й минуте бразилец и вовсе мог открывать счет, но завершил перспективную атаку ударом в штангу.

Также оживили атаки ковалевцев вышедшие на замену Ильин и Сичинава. А соперник остался в меньшинстве в конце встречи. Атанаскоски дважды грубо сфолил после перерыва и увидел перед собой красный свет. Впрочем, создать серьезную опасность воротам Шацкого у Колоса не получилось.

Ответный поединок состоится уже через пять дней, во вторник. 10 августа Колос попробует добыть победу на поле Шахтера. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет со Спартаком из Трнавы или тель-авивским Маккаби.

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Колос – Шахтер Караганда 0:0

Колос: Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец – Богданов, Задоя – Костышин (Нуриев, 83), Чурко (Ильин, 54), Диего – Лысенко (Сичинава, 54).

Шахтер Караганда: Шацкий – Габышев (Кыбырай, 66), Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски – Букорац, Рустемович (Наджарян, 83), Митошевич (Ламанже, 83) – Шикавка (Таттыбаев, 72), Омиртаев (Тошев, 66).

Предупреждения: Богданов – Граф, Букорац, Габышев, Атанаскоски.

Удаление: Атанаскоски.