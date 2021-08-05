5 серпня 21:00 Відео
Колос 0
Шахтар Кг 0
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Казахське прокляття в силі! Колос не зміг дотиснути суперника в Лізі Конференцій (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
5 серпня, 22:53
Копіювати лінк
Як і в березні у відборі на ЧС-2022, українська команда не зуміла здолати команду з Казахстану. Цього разу встояв Шахтар з Караганди
Руслан Костишин починає шлях в Лізі Конференцій з нічиї
Руслан Костишин починає шлях в Лізі Конференцій з нічиї / Фото: Колос Ковалівка Instagram

У вівторок Шахтар успішно стартував у Лізі чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі обіграла в гостях Генк і зберегла добрі шанси на вихід в наступний раунд кваліфікації.

Сьогодні ж свій старт в Лізі Конференцій був у Колоса. Підопічні Костишина приймали вдома Шахтар з Караганди в третьому кваліфікаційному раунді. У першому таймі краще виглядали гості.

Довелося попотіти Волинцю, який до перерви зробив аж п'ять сейвів. Кіперу навіть парирував кілька ударів з пари метрів, коли лише диво завадило Шікавці та Букорацу розписатися у воротах Колоса. У самих же господарів можна згадати хіба що авантюрний постріл Чорноморця.

У другому таймі Колос вирівняв гру, проте небезпечних моментів у команди Костишина було не так багато. Особливо активним був Дієго Каріока, який не боявся йти в обіграш на фланзі. А на 74-й хвилині бразилець і зовсім міг відкривати рахунок, але завершив перспективну атаку ударом в стійку.

Також оживили атаки ковалівців Ільїн та Січінава, які вийшли на заміну. А суперник залишився в меншості в кінці зустрічі. Атанаскоскі двічі грубо сфолив після перерви і побачив перед собою червоне світло. Втім, створити серйозну небезпеку воротам Шацького у Колоса не вийшло.

Другий поєдинок відбудеться вже через п'ять днів, у вівторок. 10 серпня Колос спробує здобути перемогу на полі Шахтаря. Переможець цієї пари в наступному раунді зіграє зі Спартаком з Трнави або тель-авівським Маккабі.

В тренді

Колос – Шахтар Караганда 0:0

Колос: Волинець – Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець – Богданов, Задоя – Костишин (Нурієв, 83), Чурко (Ільїн, 54), Дієго – Лисенко (Січінава, 54).

Шахтар Караганда: Шацький – Габишев (Кибирай, 66), Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоскі – Букорац, Рустемович (Наджарян, 83), Мітошевіч (Ламанже, 83) – Шикавка (Таттибаєв, 72), Оміртаєв (Тошев, 66).

Попередження: Богданов – Граф, Букорац, Габишев, Атанаскоскі.

Вилучення: Атанаскоскі.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
14
46
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
17
51
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
9
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
10
26
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти