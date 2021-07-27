Изнасилование украинского футбола? Металлист Ярославского вернулся в Первую лигу со скандалом (видео)

Президент Альянса обвинил судей в предвзятости из-за удаления двух игроков хозяев и пригрозил снятием команды с чемпионата

В эти выходные стартовал новый сезон УПЛ 2021/2022, а с ним и чемпионат Украины в Первой лиге. Последний матч 1 тура во втором дивизионе состоялся вчера. Металлист обыграл в гостях Альянс со счетом 2:0.

Это был первый матч харьковчан после возвращения своего исторического названия "Металлист" и президента Александра Ярославского. Тем не менее игра не обошлась без скандала. Арбитр встречи Александр Омельченко показал хозяевам две красные карточки, а также назначил два пенальти (по одному в ворота каждой из команд).

Президента Альянса Сергея Демченко такие решения арбитра в корне возмутили, о чем он с эмоциями рассказал на послематчевой пресс-конференции.

"Сегодня опять было изнасилование украинского футбола. По-другому назвать этот беспредел не могу. Две красные, пенальти... Ладно, в нашу сторону, была рука, там выхода не было. Но опять судейский фактор оказался на высоте. В кавычках. Пусть смотрят, болельщиков и меня не обманешь. Я незаангажированная личность".

Также президент клуба из Липовой Долины пожаловался на то, что, по его мнению, арбитры "убили" не такой богатый клуб как Металлист. В выражениях Сергей Демченко себя едва ограничивал.

"Мы разговаривали с финансовым директором, моим отцом. В такой ситуации вкладываем в футбол, в первом туре приходят около 5 тысяч болельщиков. У нас не такой бизнес супер, ***, заводов и пароходов нет. А нас приходят и перед пятью тысячами болельщиков убивают. Извините, мы не готовы. Будем обращаться и в ПФЛ, и в комитет арбитров. Металлист – это бренд, они очень хотят в Премьер-лигу. Может, не нужно было проводить эти соревнования? Пусть их вместо Миная взяли бы или до 18 команд расширили бы. Пусть их запускают. А они приезжают, ***, и убивают тут другие команды".

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Кроме того, Сергей Демченко намекнул, что такая ситуация может послужить поводом для снятия команды с чемпионата Украины.