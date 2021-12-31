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Изгой сборной сохранил звание самого дорогого украинского футболиста

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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31 декабря, 14:43
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Полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский – самый дорогой украинский футболист в уходящем 2021 году по оценке transfermarkt
Тройка самых дорогих украинских футболистов
Тройка самых дорогих украинских футболистов / Фото: REUTERS

Авторитетный порт оценивает украинского футболиста в 30 миллионов евро. В мае этого года Малиновский сделал скачок с 21 млн евро и с тех пор удерживает лидерство.

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Интересно, что еще в октябре Малиновского не хотели вызывать в сборную Украины из-за конфликта с Александром Петраковым, но перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022 тренер и игрок помирились.

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Сразу за ним расположились Александр Зинченко из Манчестер Сити и Виктор Цыганков из Динамо. Интересно, что Зинченко в 2019 году так же оценивался в 30 млн евро, но затем немного сдал.

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ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов:

  1. Руслан Малиновский (Аталанта) – 30 млн евро
  2. Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 25 млн евро
  3. Виктор Цыганков (Динамо) – 25 млн евро
  4. Роман Яремчук (Бенфика) – 17,5 млн евро
  5. Виталий Миколенко (Динамо) – 17 млн евро
  6. Илья Забарный (Динамо) – 13 млн евро
  7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 11 млн евро
  8. Николай Шапаренко (Динамо) – 10 млн евро
  9. Георгий Бущан (Динамо) – 9 млн евро
  10. Анатолий Трубин (Шахтер) – 8 млн евро

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