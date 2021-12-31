Изгой сборной сохранил звание самого дорогого украинского футболиста

Авторитетный порт оценивает украинского футболиста в 30 миллионов евро. В мае этого года Малиновский сделал скачок с 21 млн евро и с тех пор удерживает лидерство.
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Интересно, что еще в октябре Малиновского не хотели вызывать в сборную Украины из-за конфликта с Александром Петраковым, но перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022 тренер и игрок помирились.
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Сразу за ним расположились Александр Зинченко из Манчестер Сити и Виктор Цыганков из Динамо. Интересно, что Зинченко в 2019 году так же оценивался в 30 млн евро, но затем немного сдал.
ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов:
- Руслан Малиновский (Аталанта) – 30 млн евро
- Александр Зинченко (Манчестер Сити) – 25 млн евро
- Виктор Цыганков (Динамо) – 25 млн евро
- Роман Яремчук (Бенфика) – 17,5 млн евро
- Виталий Миколенко (Динамо) – 17 млн евро
- Илья Забарный (Динамо) – 13 млн евро
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 11 млн евро
- Николай Шапаренко (Динамо) – 10 млн евро
- Георгий Бущан (Динамо) – 9 млн евро
- Анатолий Трубин (Шахтер) – 8 млн евро