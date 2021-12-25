Дал пример игрокам сборной: Малиновский на украинском языке поздравил с Рождеством

Клуб Аталанта, за который выступает украинский футболист, сделал подарок своим фанатам и записало видео с поздравлениями игроков команды.
Руслан Малиновский обратился к болельщиками на родном украинском языке, а затем повторил поздравление на итальянском.
"Всіх з Різдвом Христовим вітаю. Бажаю всього найкращого у Новому році та побільше перемог", – сказал Малиновский.
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Сам Руслан вместе со своей семьей отмечает празник в Дубае. Супруга футболиста Роксана опубликовала пост с поздравлениями в уютной новогодней обстановке.