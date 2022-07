Исторический успех! Украина стала медалистом Евро-2022 (видео)

В матче за третье место украинки встречались со сборной Венгрии. В полуфинале "сине-желтые" проиграли испанкам 0:9, а команда Венгрии уступила Португалии 0:6.

К слову, мужская сборная Украины по футзалу заняла 4-е место на ЧЕ-2022.

Для того, чтобы вернуться с турнира с медалью нашим девушкам нужно было обыграть Венгрию. Первыми открыли счет в матче украинки. Прострел Софии Рубан в одно касание замкнула Юлия Титова.

После перерыва сборная Украины увеличила перевес. Теперь уже Титова выступила в роли ассистентки, а Снежана Воловенко воспользовалась пасом на все сто.

За полторы минуты до конца встречи венгерки сократили счет в матче, но это не спасло их от поражения.





Tytova & Volovenko score as Ukraine beat Hungary to third place #WEUROFutsal