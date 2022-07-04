Історичний успіх! Україна стала медалістом Євро-2022 (відео)

Жіноча збірна України здобула бронзову медаль чемпіонату Європи з футзалу

Українки вибороли бронзу футзального чемпіонату Європи-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

У матчі за третє місце українки зустрічалися із збірною Угорщини. У півфіналі "синьо-жовті" програли іспанкам 0:9, а команда Угорщини поступилася Португалії 0:6.

До речі, чоловіча збірна України з футзалу посіла 4-е місце на ЧЄ-2022.

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Для того, щоб повернутися з турніру з медаллю, нашим дівчатам потрібно було обіграти Угорщину. Першими відкрили рахунок у матчі українки. Простріл Софії Рубан в один дотик замкнула Юлія Титова.

Після перерви збірна України збільшила перевагу. Тепер уже Титова виступила у ролі асистентки, а Сніжана Воловенко скористалася пасом на всі сто.

За півтори хвилини до кінця зустрічі угорки скоротили рахунок у матчі, але це не врятувало їх від поразки.

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Tytova & Volovenko score as Ukraine beat Hungary to third place #WEUROFutsal - UEFA Futsal (@UEFAFutsal) July 3, 2022

Це перша медаль України за всю історію виступів на жіночих чемпіонатах Європи з футзалу. На першому жіночому Євро з футзалу, яке відбулося у 2019 році, українки посіли четверте місце.

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Євро-2022 з футзалу. Матч за третє місце

Угорщина – Україна 1:2

Голи: Хорват, 39 – Титова, 9, Воловенко, 23

ОГЛЯД МАТЧУ УГОРЩИНА – УКРАЇНА

Додамо, що чемпіонами Європи стала збірна Іспанії, срібло у Португалії.