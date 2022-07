Історичний успіх! Україна стала медалістом Євро-2022 (відео)

У матчі за третє місце українки зустрічалися із збірною Угорщини. У півфіналі "синьо-жовті" програли іспанкам 0:9, а команда Угорщини поступилася Португалії 0:6.

До речі, чоловіча збірна України з футзалу посіла 4-е місце на ЧЄ-2022.

Для того, щоб повернутися з турніру з медаллю, нашим дівчатам потрібно було обіграти Угорщину. Першими відкрили рахунок у матчі українки. Простріл Софії Рубан в один дотик замкнула Юлія Титова.

Після перерви збірна України збільшила перевагу. Тепер уже Титова виступила у ролі асистентки, а Сніжана Воловенко скористалася пасом на всі сто.

За півтори хвилини до кінця зустрічі угорки скоротили рахунок у матчі, але це не врятувало їх від поразки.





Tytova & Volovenko score as Ukraine beat Hungary to third place #WEUROFutsal